Matka Kurka: Passent grzebie opozycję

Wydawać, by się mogło, że to nadal tylko i wyłącznie paplanina, ileż można mówić o trupie, będę się jednak upierał, że takie wieści z obozu wroga mają olbrzymią wartość. Wychodzi z zachowania wrogów jedna fundamentalna konkluzja, tam nie istnieje żadne morale i panuje absolutny marazm podszyty strachem. Morale ma tyle wspólnego z moralnością, co koń z koniecznością i za starych złych czasów najgorszy sort wykazywał się nie tylko podwyższonym morale, ale fanatyczną determinacją. 2007 rok jest tego najlepszym przykładem i dowodem. Wówczas wszystkie ręce wylądowały na pokładzie, nastąpiła pełna mobilizacja partyjna i niestety społeczna. Co więcej pewne rozprężenie i lekceważenie przeciwnika dało się zauważyć w przypadku PiS, który sądził, że publiczne ujawnienie afer z Lepperem i Sawicką załatwią 50% głosów wyborców. Skończyło się totalną katastrofą głównie dlatego, że PiS przegrał kontakt ze społeczeństwem. Płacząca Sawicka nie stała się symbolem hipokryzji aferzystów, ale symbolem państwa policyjnego PiS. Nie inaczej zakończyła się historia z Lepperem, który nagle okazał się obiektem współczucia, a nie rechoczącym gburem, który wraz z partyjnymi kolegami molestował kobietę nie potrafiącą wskazać, kto jest ojcem jej dziecka. Dopiero zestawiając te dwie kondycje partyjne widać dobitnie, w jakim ciemnym tyłku jest obecna opozycja.

W 2007 roku PiS popełnił kardynalne błędy, z drugiej strony i bez błędów nie miał większych szans na kolejną kadencję. Polacy nie dojrzeli jeszcze, aby zrozumieć to, co doskonale rozumieją dziś. Tak czy inaczej przez 8 lat PiS-owi można było zarzucić wszystko, tylko nie brak programu i determinacji w dążeniu do zdobycia władzy. Przy połączeniu tych wszystkich okoliczności, poczynając od ocen ludzi sympatyzujących z obozem władzy, przez krytykę najgorszego sortu, aż po historyczne zestawienia kondycji partii opozycyjnych, można spokojnie się położyć spać. Diagnoza, że w tej chwili nie ma w Polsce żadnej opozycji została w pełni potwierdzona i nie jest teoretycznym rozważaniem, ale precyzyjnym oddaniem rzeczywistości. Żeby nie było tak różowo, zupełnie przypadkiem i opozycja i Jarosław Kaczyński wskazali na największą słabość władzy, która może PiS, jak każda inną partię zabić. Stara niepoczciwa pycha krocząca przed upadkiem, stare zakusy na zajmowanie stołków dla szwagrów, ciotek i kumpli z wojska. Banalna to puenta, ale nic na to nie poradzę, skoro faktem jest, że opozycja nie ma szans na zabicie PiS, ale PiS może zabić sam siebie, jeśli wejdzie na drogę poprzedników.

Matka Kurka/kontrowersje.net