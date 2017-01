Matka Kurka: Kijowski to przy Owsiaku pikuś

reklama

Fot: YouTube/Radio Zet reklama

Ktoś wydał wyrok na obrońcę demokracji, któremu marny koniec wróżyłem rok temu. Onet.pl opublikował materiały kompromitujące Mateusza Kijowskiego i jego żonę. Chciałoby się napisać, że „okazało się”, ale dla mnie było jasne od początku, że Kijowski robi biznes na frajerach.



Tacy cwaniacy zawsze chowają się za jakąś szlachetną tarczą, tym razem padło na demokrację. Gdy się publika dowiedziała, że Kijowski z żoną przejadał składki członkowskie, na skromną sumę 90 tys. złotych (to co udowodnione), nastąpiła konsternacja wśród członków KOD. Stało się tak wyłącznie dlatego, że informacje opublikował Onet.pl., gdyby to zrobił Matka Kurka albo jakieś prawicowe media, Kijowski nie tylko zostałby męczennikiem, ale dostałby do puszki dwa razy więcej.



Pan „demokrata” jest wierną kopią Jurka Owsiaka, pod każdym względem, nawet miał tego samego mentora – Waltera Chełstowskiego, który Owsiaka nauczył robić biznesy na szlachetności. Kijowskiemu zarzuca się nepotyzm, wyprowadzenie z fundacji do firmy żony „zaledwie” 90 tysięcy złotych i z tego powodu podniósł się wieli szum. Od trzech lat piszę jak Jerzy Owsiak wyjmuje i obraca pieniędzmi dziećmi, a dokumenty dotyczą MILIONÓW złotych i żadne media z topu nigdy tego tematu nie podjęły. Kijowski to jest pikuś, tyci, tyci, przy Jurku, który w świetle kamer kroi frajerów, aż miło i jeszcze wychodzi na obrońcę życia, bez którego dzieci poumierałby w szpitalach.

Od drugiego Finału WOŚP Owsiak robił biznes na dzieciach, wtedy powstała fundacja i od razu przykleiła się do niej firma Owsiaka i Chełstowskiego „Ćwierć Mrówki”. Obaj panowie kasowali publiczną telewizję za realizację głupawych programików satyrycznych. W krótkim czasie Owsiak pogonił Chełstowskiego i zamienił „Ćwierć Mrówki” na „Mrówkę Całą”, która należała do Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak. Od tego momentu zaczął się biznes na całego, a gdy Owsiak z żoną powołał spółkę „Złoty Melon” możemy zacząć mówić od milionach przelanych z WOŚP do prywatnych firm. Oto podstawowe fakty z życia filantropijnej korporacji Owsiaków.

Schemat korporacyjny

1. Jerzy Owsiak wraz z zarządem powołał na stanowisku dyrektora medycznego swoją żonę Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, ona sama jako członek zarządu powstrzymała się od głosu, ale uchwałę podpisała.

Według sprawozdań pensja dyrektor medycznej zawiera się w widełkach 14 do 19 tysięcy.

2. W ramach ciała zwanego Konwentem Fundatorów Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak powołali spółkę „Złoty Melon”. Na jedynego członka zarządu i prezesa zarządu spółki wybrali Jerzego Owsiaka. Jedyną przedstawicielką Fundacji WOŚP na zgromadzeniu wspólników Konwent Fundatorów głosami Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak i Jerzego Owsiaka wybrał Lidię Niedźwiedzką-Owsiak.

3. Głosami Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak i Jerzego Owsiaka zdecydowano o wykupieniu za kwotę 1,5 miliona złotych wszystkich udziałów przez Fundację WOŚP w spółce „Złoty Melon”. Sprzedaż udziałów spółki, jako prezes jej zarządu, zatwierdził Jerzy Owsiak. Innymi słowy Jerzy Owsiak będąc prezesem zarządu „Złoty Melon” Sp. z o. o. i prezesem zarządu Fundacji WOŚP był jednocześnie kupującym i sprzedającym udziały spółki „Złoty Melon”.

4. Jerzy Owsiak sam siebie zatrudnił na stanowisku dyrektora graficznego spółki „Złoty Melon” i sam sobie wypłaca wynagrodzenie (około 13 tysięcy złotych brutto/miesięcznie). Zapytany w Sądzie o ten stan rzeczy stwierdził, że nie pamięta, czy jest prezesem „Złotego Melona” i kto go zatrudnił na stanowisku dyrektora graficznego.

5. Jerzy Owsiak jako prezes zarządu „Złotego Melona” sam ze sobą podpisywał umowy zlecenia i umowy o dzieło.

6. Jerzy Owsiak jako prezes „Złotego Melona” i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak jako jedyny reprezentant WOŚP na zarządzie wspólników „Złotego Melona” podpisali umowy o dzieło i umowy zlecenia z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak.

7. Jerzy Owsiak jako prezes „Złotego Melona” i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak jako jedyny reprezentant WOŚP na zarządzie wspólników „Złotego Melona” zlecali usługi prywatnej firmie Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak „Mrówce Całej”.

8. Jerzy Owsiak jako prezes zarządu WOŚP i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, jako członek zarządu oraz dyrektor medyczny WOŚP zlecali usługi prywatnej firmie „Mrówce Całej” świadczone na rzecz Fundacji WOŚP.

9. Jerzy Owsiak jako prezes zarządu WOŚP podpisał umowę wynajmu lokalu dla WOŚP z dyrektorem medycznym i członkiem zarządu WOŚP oraz właścicielką firmy „Mrówka Cała” Lidią Niedźwiedzką-Owsiak.

10. Jerzy Owsiak jako prezes zarządu „Złotego Melona” podpisał umowę wynajmu lokalu dla „Złotego Melona” z jedynym reprezentantem WOŚP na zarządzie wspólników „Złotego Melona” oraz właścicielką firmy „Mrówka Cała” Lidią Niedźwiedzką-Owsiak.

W trakcie procesu w Złotoryi, gdy zwróciłem się o dokumentu finansowe „Złotego Melona” i Fundacji WOŚP, Lidia Niedźwiedzka Owsiak najpierw zawiesiła działalność „Mrówki Całej”, potem firmę wyrejestrowała.

11. W tym samym czasie Jerzy Owsiak założył swoją firmę „Jasna Sprawa”, a jej pełnomocnikiem została… Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

Zakres działalności „Jasnej Sprawy” i „Mrówki Całej” jest tożsamy i głównie opiera się na szkoleniach edukacyjnych i medycznych, produkcji gadżetów reklamowych, produkcji filmowej oraz muzycznej. Ile z zleceń „Jasna Sprawa” pośrednio lub bezpośrednio otrzymała od WOŚP i „Złotego Melona” musiałby ustalać kolejny sąd, a najlepiej prokuratura, bo sąd Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak mają w najgłębszym poważaniu – odmówili dostarczenia pełnej dokumentacji w ramach prawomocnego zarządzenia Sądu Rejonowego w Złotoryi, odmawiają udzielenia informacji publicznej pomimo 5 wyroków WSA stwierdzających naruszenie ustawy.

12. Obecnie głównym podwykonawcą „Złotego Melona” i WOŚP jest firma Tabasco Jacek Stachera.

Pan Jacek jest ojcem najmłodszej wnuczki Jerzego Owsiaka, jednocześnie był/jest pracownikiem „Złotego Melona”, fundacji WOŚP i szefem zatrudnionej w Tabasco Aleksandry Owsiak.

W tym roku na koszty Finału WOŚP przeznaczyła 3,5 miliona złotych. Imprezę realizuje „Złoty Melon”, który jest tylko słupem. Fragment raportu KRS "Złotego Melona", który każdy może sobie zamówić i potwierdzić dane.

Prawdziwą realizacją i kasowaniem zajmuje się firma córki i „zięcia” Owsiaków. Głównym kosztem jest organizacja koncertu w Warszawie i przypomnę, że żaden sztab WOŚP poza sztabem Owsiaka regulaminowo nie może ze zbiórki przeznaczyć na to ani złotówki, członkowie sztabu nie pobierają wynagrodzenia.

13. Młodsza córka Owsiaka, Ewa Owsiak, też ma firmę „Feel Mint Production”, do której nie można się dozwonić, ponieważ poza darmowym adresem gmail nie żadnych danych kontaktowych. Profil firmy jest oczywiście tożsamy ze wszystkimi Mrówkami, Melonami i Tabasco. Pisałem wielokrotnie Feel Mint Production i WOŚP, jak się łatwo domyślić odpowiedzi nie było.

Matka Kurka



ZA:KONTROWERSJE.NET

krp/kontrowersje.net

5.01.2017, 19:16