Matka Kurka: Jarosław Kaczyński - wybitny polityk na miarę Piłsudskiego

LIŻEMY! wszyscy równo !!!!





oj ludzie ludzie!!!



JEDNA PARTIA JEDEN WÓDZ!!!!







alez wam brakuje tego ustroju co?



nie trzeba bylo sie scigac ze sasiadem. i tak nie wysokczy wyżej

nie trzeba bylo sie starac w robocie. " czy sie stoi czy sie leży...." prawda ? ;]

wszystko podane na tacy

pedały i inne "zboki" byly tam gdzie ich miejsce - w podziemiu

podlizywaniem sie osiagalo sie cel - TO JAK WIDAC SWIETNIE UMIECIE ;]



Kapitalizm mial byc taki piękny, taki zachodni a TUTAJ CO? trzeba zapierd_alac bo "NIC SIE NIE NALEŻY"!?? NO JAK TO??! ;]

trzeba byc pracowitym i inteligentnym.

NO I ZOSTALISCIE W TYLE. kapitalizm to dzungla w ktorej jestescie planktonem. taki jest ten system niestety. nikt wam nie powiedzial? nie dajecie rady?



Znienawidzoiny sąsiad mercedesem jezdzi a wy ledwo do pierwszego?



NIE WINCIE INNYCH ZA SWOJE NIEUDACZNICTWO LUDZIE!!



tak dziala kapitalizm. silniejszy wygrywa. tutaj juz nie tak ze wszyscy po równo ;]





oj maluczcy, nie tak to sobie wyobrazaliscie? ;]