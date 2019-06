Matka Kurka: Gdyby Bodnar odpalił to przed wyborami...

Babo z Magistratu 22.6.19 20:45

Od 17 IX do 22 VI 1941 oraz powtórnie od 22 VII 1944 (właściwie od maja / czerwca) roku aresztują, prowadzą śledztwa i sądzą nas - Polaków - NAJEŹDŹCY ze Wschodu, a teraz ich DZIECI i WNUKI. Doprowadzają do aresztu, do prokuratora, do sądu. Stosują stare NKWD-owskie metody - takich nie stosowało nawet hitlerowskie Gestapo. SKAZANIEC, POZBAWIANY ŻYCIA PRZEZ KATÓW Z NKWD, NA EGZEKUCJE PROWADZONY BYŁ TAK JAK WIĘKSZOŚĆ ARESZTANTÓW W PRL-U i III / IV RP. RĘCE SKUTE NA PLECACH, PRZEZ KONWOJENTÓW WYKRĘCONE BOLEŚNIE RĘCE I GŁOWA MAKSYMALNIE BLISKO ZIEMI. PRZED ŚMIERCIĄ MUSIAŁ JESZCZE POCAŁOWAĆ BUTY SWOJEGO KATA, A W RAZIE ODMOWY KOPANY BYŁ TWARDYMI BUTAMI W ZĘBY. Przeważnie całował buty kata, zanim wybili mu wszystkie zęby.



U nas jest tak samo, z wyjątkiem tego, że wyroków śmierci się nie wykonuje, od końca lat 1980-tych - poza jednostkowymi przypadkami na komisariatach - i butów kata nie całuje (od lat 1956-ych). Nadal jednak prowadzi się aresztantów metodą na NKWD - ręce skute na plecach, często boleśnie wykręcone i z ryjem przy ziemi. tak prowadzą każdego, kto nie należy do ELIT - chwilowo i pechowo zatrzymanych np. bankierów.



Na czym więc polega łajdactwo RPO? Ano na tym, że RPO od lat widział to w TV, czytał i UWAGI na to nie zwracał. KOMPLETNIE. Teraz zaś ujął się głośno za zdegenerowanym zabójcą dziewczynki. Ujął się nie za nim, nie za innymi, tak traktowanymi, a dlatego, by dokopać PiS-owi. Wyłącznie z wyrachowania politycznego.



A na czym polega łajdactwo polityczków PiS - podobnie jak RPO od lat nie zauważali NKWD-owskich praktyk polskiej Policji Państwowej, nie zwracali na nie uwagi. Być może zaprotestowaliby, gdyby tak boso, z ryjem przy ziemi, z wykręconymi rękami prowadzono jakiegoś defraudanta bankiera, polityka PiS, a może nawet i z PO?



Teraz zaś odwracają uwagę od problemu zadawania bólu aresztantom i zbolałymi głosami współczują - skądinąd słusznie - matce dziewczynki i samej zamordowanej. ba, prawie bronią prawa policji do zadawania bólu.



Wart pałac Paca, a Pac pałaca. Warci działacze PiS RPO, a RPO działaczków PiS.



Tylko policja nadal ma przyzwolenie do bezkarnego stosowania metod zadawania bólu - w przypadkach nieuzasadnionych. No, bo jak dziadek z NKWD to robił, to dlaczego wnuk z Policji Państwowej (polskiej?!?!?!?!?!?!?) miałby się na NKWD nie wzorować? Wiwat obóz zaprzaństwa i zdrady, wiwat obóz płomiennego patriotyzmu, wiwat NKWD ! ! ! ! ! ! !