Matka Kurka: Dyscyplinowanie gojów

Centrum Wiesenthala ogłosiło coroczną listę 10 największych „incydentów antysemickich”. [...] tylko pozornie śmieszne są to nominacje. One dokładnie takie mają być, z księżyca wzięte, aby skutecznie dyscyplinować gojów pod byle pretekstem w imię kasy, ideologii, polityki i fanatyzmu religijnego Żydów. - pisze bloger Piotr Wielgucki (Matka Kurka) na łamach portalu Kontrowersje.net.

Centrum Wiesenthala ogłosiło coroczną listę 10 największych „incydentów antysemickich” Nawet nie będę się wygłupiał z porównaniem, że za taką samą listę Polacy zostaliby okrzyknięci faszystami i nazistami, a w najlepszym razie „zakompleksionym ciemnogrodem”. Nie będę, bo to nie ma żadnego sensu. Wiadomo, co wolno Żydowi, to nie gojowi, na tym się zresztą opiera wiara żydów i prawdy Talmudu. Przejdźmy zatem od razu do rzeczy, żeby nie marnować czasu na bicie piany. Zachęcając do lektury obiecuję, że będzie jednocześnie śmiesznie i strasznie i jak to u Żydów… biznesowo.

Pierwsze miejsce zajął amerykański zabójca Robert Bowers, który w październiku 2018 roku wszedł do synagogi w Pittsburghu uzbrojony w karabin półautomatyczny AR-15 oraz trzy pistolety i zastrzelił 11 osób. Trzeba przyznać, że pierwsze miejsce na podium przyznane uczciwie, rzeczywiście Robert Bowers za Żydami nie przepada i w dodatku to prawdziwy „nazista” zakochany w Trzeciej Niemieckiej Rzeszy, po prostu „ideowiec”.

Na drugim miejscu podium stanął przywódca Ruchu Narodu Islamu, Louis Farrakhan. Tutaj też bez niespodzianek i dłuższego komentarza, sprawa oczywista, za to trzecie miejsce to początek zabawy. Centrum Wiesenthala wskazało na uczelnie i campusy amerykańskie w Los Angeles, gdzie miały się pojawić swastyki, ale przeważyło chyba coś innego, mianowicie popularne lewackie hasło: „Dziś to Muzułmanie są Żydami”. Przy tym wyborze protestował dziennikarz i pisarz, polsko-żydowski obywatel Niemiec, Henryk M. Broder, który kwestionował tezy i metodologię badania antysemityzmu Centrum Wiesenthala.

Czwarte miejsce zajął Lider brytyjskiej Partii Pracy Jeremy Corbyn i to już prawdziwe jaja, wszak mówimy o lewicowym polityku i to takim pełną gębą. Sęk w tym, że tylko polska zaściankowa lewica i „liberalne” media mają takie filosemickie i antypolskie podejście do rzeczywistości. Europejska lewica, zwłaszcza francuska, to krwiści antysemici. Powodem żydowskiej krytyki jest głównie poparcie dla Palestyny i zarzucanie Izraelowi agresji. Dla „badaczy antysemityzmu” jest to sprawa święta, polityczna i biznesowa, stąd taki bezlitosny wybór.

Piąte miejsce wśród antysemitów przypadło Agendzie Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, organizacja powołana w dniu 8 grudnia 1949 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nie, nie żartuję, Żydzi dokopali ONZ i uznali agendę tej organizacji za antysemicką, co jest nie tylko kontynuacją pełnych jaj, ale też „podważeniem traktatów i Unii Europejskiej”. Rzecznik prasowy UNRWA oczywiście odrzucił ten zarzut, tłumacząc, że "UNRWA jest neutralną organizacją humanitarną zapewniającą ochronę pięciu milionom uchodźców palestyńskich. Bez odzewu.

Na szóstym miejscu znajduje się… pośrednik w branży nieruchomości, amerykańska firma Airbnb. Amerykanie podpadli Żydom jedną decyzją, w listopadzie 2018 roku przestali wynajmować mieszkania w izraelskich osiedlach, które znajdowały się w centrum konfliktu pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Wspomniany Henryk M. Broder uznał tę „nominację” za kompletny kabaret i trudno się z nim nie zgodzić.

Siódme miejsce zajął, UWAGA, ACHTUNG… niemiecki Bank Gospodarki Społecznej. Czym zawinili? Proszę odłożyć napoje, żeby nie opryskać monitorów. Żydzi zarzucili niemieckiemu bankowi współpracę z organizacją "Żydowski głos na rzecz sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie". Bank się odwołał od tego zaszczytu, ale nie doczekał sie odpowiedzi. Miejsce ósme, w ramach ekumenizmu, otrzymał biskup USA Gayle Harris. Biskup krytykował rzeź, jakiej armia izraelska dopuściła się na Palestyńczykach, w tym dzieciach palestyńskich. Centrum Wiesenthala oskarżyło biskupa o podanie DWÓCH nieprawdziwych przykładów agresji, czy raczej rzezi. W tym przypadku jest i śmiesznie i tragicznie.

Na dziewiątym miejscu znalazł się szwedzki szpital uniwersytecki Karolinska, gdzie ordynator neurochirurgii systematycznie miał dyskryminować trzech lekarzy żydowskich. Dyrektor kliniki, Annika Tibell, natychmiast zapewniła, że rozpocznie się dochodzenie w sprawie antysemickich incydentów, a wynik powinien być dostępny pod koniec stycznia 2019 roku.

Ostatnie, dziesiąte miejsce, jest najśmieszniejsze i dlatego było o nim głośno w Internecie. Legenda rocka, Roger Waters, ten sam 75-letni Waters, który zarzucał Polsce faszyzm, został przez Żydów poczęstowany wracającą karmą. Były lider Pink Floyd podpadł tym, czym podpadała większość lewaków, popieraniem wolnej Palestyny. Dodatkowo Waters wspiera uznany za antyizraelski ruch BDS (Bojkot, Wycofanie Inwestycji i Sankcje). Muzyk zdecydowanie odrzucił zarzuty, ale wiele mu to nie pomogło.

Byłoby na tyle. Zwracam szczególną uwagę, że na 10 „laurów”, jedynie dwa pierwsze miejsca człowiek przyzwoity i rozumny uznałby za uzasadnioną obronę i uczciwe podejście do rzeczy. Pozostała ósemka została przez żydowskie Centrum Wiesenthala najzwyczajniej w świecie pomówiona i opluta, ale nikt nie odważył się wstąpić na ścieżkę prawną, wszyscy podkulili ogony i się tłumaczą. Tak to działa i tylko pozornie śmieszne są to nominacje. One dokładnie takie mają być, z księżyca wzięte, aby skutecznie dyscyplinować gojów pod byle pretekstem w imię kasy, ideologii, polityki i fanatyzmu religijnego Żydów.