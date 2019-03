Matka Kurka: Całe państwo musi być PiS-owskie!

"Najkrócej marzenia da się spełnić osiągnięciem tytułowego celu. Wcale nie prowokuję, no może odrobinę, ale poza tym z czystym sumieniem mogę powtórzyć raz jeszcze. Wszystkie instytucje muszą być PiS-wskie, całe państwo w rękach PiS! Jedyne, co wymaga małego wyjaśnienia to użyte skróty partyjne i myślowe. Co w tej konfiguracji oznacza PiS? Prawo i sprawiedliwość zostawiłbym na swoim miejscu, nie ma się tu do czego przeczepić, ale konieczne jest dodanie drugiej interpretacji skrótu – Pewność i Stabilizacja. Jeśli nie będziemy pewni, że instytucje państwa i całe państwo zachowa się przewidywalnie, szczególnie przy ochronie interesów państwa, czeka nas nieustanna walka z wiatrakami i dreptanie w miejscu"- pisze bloger.