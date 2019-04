Matka Kurka: Broniarz jak Hartwich- jest już SPALONY!!!

"W tytule ogień, to w treści wypada odkręcić wodę, ale nie po to, żeby się lała, tylko jako drugi żywioł dopełniła dzieła. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, przekonało się o tym wielu, ostatnią była gwiazda z Facebooka, która zbierała do „Puszki Adamowicza". Mało kto wie, że ta sama gwiazda zbiera teraz podpisy pod Noblem dla Owsiaka, dla higieny nie podam linka, ale sam fakt, że tę informację podje portal kontrowersje.net, a nie w TVN, jest wystarczającym potwierdzeniem jak ta akcja przebiega. Broniarz tylko teoretycznie się wymyka wspomnianym regułom, przecież od lat pasożytuje na stołku prezesa i się jakoś nie zużył. Zgoda, ale właśnie przyszedł jego czas i procesu zużycia nic już nie odwróci"-czytamy na blogu Matki Kurki.

"Od reguły najgłupszej na świecie opozycji do tej pory nie ma wyjątków. Każdy wynajęty lub samozwańczy trybun ludowy kompromituje się wcześniej, czy później. Broniarz skompromitował się bardzo późno, ale jak zaczął, to poszło błyskawicznie. Co do samego strajku nie mam nic więcej do powiedzenia ponad to, co mówię od początku. Wiele przygotowań, wysiłku i jazdy po bandzie, ale kto patrzył na ten powtarzający się teatrzyk, ten widział, jak to się skończy i dlaczego pełną porażką. Z arsenału niezadowolonych do wynajęcia pozostały jeszcze pielęgniarki, ale tutaj rezydenci spalili rewolucję. Z pewnością do jesiennych wyborów podobne akcje będą podejmowane, jednak wszystko w ramach desperacji, bo takiej skali zadymy powtórzyć się nie da z gębą Broniarza i pozostałych twarzy bez twarzy"- podsumowuje bloger.