Matka Boska wyciągnęła go z otchłani piekła

WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI DLA WSZYSTKICH 11.6.19 20:12

Niech sobie wypisuje co chce, a my, jego oponenci, odpowiadajmy mu pięknym za nadobne. Nawet najostrzej i najobraźliwiej.

Dopóki on tylko gada, a nie atakuje fizycznie, to wszystko w porządku. Gdyby zaatakował fizycznie za niemiłe mu opinie, powinien wziąć go w obroty prokurator i dziad powinien iść do więzienia na długie lata.

Wolność słowa to najważniejsza wolność.

Prawo ludzkie do niej ma absolutnie każdy, w tym taka glista ludzka jak ten tu.

Bez BEZKARNEJ wolności wypowiedzi kraj i naród upada. W tym religia.

Dowody: Polska komunistyczna, tzw. PRL. Niemcy hitlerowskie. Rosja Sowiecka.