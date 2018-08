Matka Andrzeja Gołoty radną Warszawy? Wystartuje z list PSL

"Bardzo się cieszę, że pani Bożenna wystartuje z PSL w najbliższych wyborach samorządowych. Ma ogromną determinację i wolę walki. To chyba rodzinne. Sądzę, że ma olbrzymie szanse na to, by zostać radną Warszawy" - powiedział dziennikarzom "SE" Jakub Stefaniak.

Bożenna Gołota to matka jednego z najsłynniejszych pięściarzy w historii Andrzeja Gołoty. Kilka dni temu wzięła udział w specjalnym spotkaniu z kandydatem PSL na prezydenta Warszawy Jakubem Stefaniakiem, wówczas to miało dojść do deklaracji startu w wyborach.

Jak potwierdza Stefaniak kobieta chce przede wszystkim pracować nad nowymi propozycjami dla warszawskich seniorów - "Już dziś planujemy wspólne spotkania i zbiórkę podpisów pod projektem 'Emerytura bez podatku'".

Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom "SE" Bożenna Gołota pojawi się na listach na warszawskim Śródmieściu.

mor/WP.pl/Fronda.pl