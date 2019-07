szcze na PiS i rydzyka 14.7.19 18:27

Brzydzę się tym wazeliniarstwem PiSu dla jakiegoś oszusta w koloratce! I to tylko po to by zdobyć głosy... To jest porażka państwa aby premier odwiedzał sekciarzy i oddawał pokłon złodziejowi! Zero honoru tylko kalkulacja wyborcza aby utrzymać się przy korycie...