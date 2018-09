Mateusz Morawiecki: W Polsce będziemy żyć na poziomie Włoch!

"Ja wierzę, że Polska taka będzie, że będziemy żyli na takim poziomie, już (to jest) w zasięgu ręki, w porównaniu do niektórych państw, np. do Włoch możliwe to jest za 8-10 lat" - mówił Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej PiS w Zielonej Górze.

Premier w swoim przemówieniu podkreślał różnice pomiędzy PiSem, a rządami PO-PSL.

"Nasi poprzednicy mawiali tak: +jest wolny kraj, możesz się spakować i wyjechać; weź kredyt, zmień pracę, jest wolność+. A my mówimy tak: +jest wolność, możesz oczywiście wyjechać, ale tutaj jest twój dom. Chcemy, by twój dom był tutaj, w Polsce, chcemy, by Polska dawała ci takie możliwości rozwoju i twoim dzieciom, jakie są na Zachodzie" - mówił szef rządu.

Premier Morawiecki poprosił również wszystkich wyborców o wsparcie, które potrzebne jest nie tylko w wyborach samorządowych, ale także bataliach o europarlamet, a następnie Sejm i Senat.

"Najbliższy płotek do przeskoczenia to wybory samorządowe. Proszę wszystkich o wsparcie, potrzebujemy właśnie takiej wiary w Polskę, takich mechanizmów budujących silną, wielką i wspaniałą Polskę i potrzebujemy przede wszystkich takich ludzi jak wy, ludzie PiS" - powiedział premier, zwracając się do zebranych na sali.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl