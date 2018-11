Mateusz Morawiecki: Unia Europejska jest polskim projektem!

"UE jest polskim projektem. Jesteśmy częścią UE, będziemy częścią UE, ponieważ wierzymy w to, że razem z UE możemy rzeczywiście lepiej konkurować na całym już teraz świecie, bo to takie wielkie wyzwanie + te elementy bezpieczeństwa" - podkreślił premier.

"Silna UE jest fundamentem silnej polskiej gospodarki. Dzisiaj fundamentem polskiej niepodległości jest silny sojusz transatlantycki. Silna UE oczywiście, ale przede wszystkim nie można zapominać, że silne państwo, sprawne instytucje, takie które potrafią zapewnić prograny społeczne, tak jak to my zrobiliśmy, to powoduje, że gospodarka i społeczeństwo to jedno i wtedy buduje się silną, suwerenną ojczyznę" - mówił.