Mateusz Morawiecki: Tu jest nasza ziemia, tu chcemy być

"Tu jest nasza ziemia, tu chcemy być i tu będziemy. Tu staramy się być najlepszymi gospodarzami tej ziemi. To jest to, co jest potwierdzone ostatnio w podnoszeniu ratingów przez tych, którzy nam je obniżali parę lat temu" - mówił Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z wyborcami w Nowym Sączu.



Premier przypomniał skandaliczne słowa kontrkandydata Iwony Mularczyk na prezydenta tegoż miasta.



"Nie chcę jakoś za ostro teraz występować, jesteśmy w tak szczególnym miejscu, ale słyszałem, że konkurent pani Iwony Mularczyk powiedział jakiś czas temu, że jak się komuś nie podobają zarobki w Polsce, to niech wyjedzie do Irlandii. No przecież tak nie można. Przecież nie tędy droga. Jak się powietrze nie podoba, to wyjedź do Francji, jak się kolej nie podoba, to sobie wyjedź do Niemiec. Jak się coś innego nie podoba, to wyjedź sobie do Anglii" - przypominał premier Morawiecki.



Prezes Rady Ministrów podkreślił również, że obecni rządzący są najlepszym gospodarzem i potwierdzają to notowania wystawiane przez instytycje, które "nie przepadają" za obozem władzy.



"W najlepszych notowaniach, opisach naszej sytuacji przez instytucje, które za nami nie przepadają, ale to potwierdza, że PiS jest dobrym gospodarzem tej ziemi, najlepszym gospodarzem dla Polski i potrzebujemy dobrych gospodarczy naszych małych ojczyzn. Jestem przekonany, że Iwona Mularczyk będzie takim gospodarzem, że tchnie nowe życie w Nowy Sącz, żeby rzeczywiście Nowy Sącz wszedł do tej ekstraklasy super rozwiniętych miast. Nie największych w Polsce, ale bardzo dynamicznych" - mówił premier.



