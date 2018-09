Mateusz Morawiecki: Trzeba gotować się do wojny!

"Trzeba niestety gotować się do wojny, jeżeli ktoś chce pokoju - "si vis pacem, para bellum". Dlatego trzeba pamiętać o potencjalnych zagrożeniach i o tym, że zawsze musimy być gotowi, najlepiej uzbrojeni." - mówił premier Mateusz Morawiecki w Szczecinie.

Szef rządu odwiedził dziś Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Premier Morawiecki obserwując pracę żołnierzy oraz sprzęt, podkreślił, iż jest bardzo zadowolony z rozwoju armii.

"Zaawansowany system dowodzenia, logistyki, skomplikowanych procedur, które w jasny przejrzysty sposób nie tylko potrafiliście przedstawić, ale widzę, że on jest dobrze przygotowany do potencjalnych działań" – mówił.

"To, co miałem tutaj okazję zaobserwować, potwierdza mi, że idziemy we właściwym kierunku" - podsumował premier Morawiecki.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl