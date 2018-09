Mateusz Morawiecki: 'Sześciopak' PO to lista ich grzechów

"Dzisiaj na tym swoim slajdzie, chociaż to ja jestem mistrzem Powerpointa, ale podczepiają się pod nasze sukcesy, dzisiaj na tym swoim slajdzie wymienili listę grzechów. Tego, co nie zrobili przez 8 lat" – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konwencji we Wrocławiu.

W swoim przemówieniu premier Morawiecki postanowił przypomnieć inicjatywę opozycji tzw. "gabinet cieni".

"Nie wiem po co oni teraz powołali gabinet cieni. Przecież przez 8 lat mieli tak naprawdę gabinet cieni. Ale serio, czy ktoś mi potrafi wymienić jakieś nazwisko z ich gabinetu cieni? Sami o nich zapomnieli, pozorowane działania. To rządy PO i PSL" – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił również, iż Prawo i Sprawiedliwość już na starcie kampanii wyprzedziło swoją polityczną konkurencję. Kiedy Zjednoczona Prawica prezentowała program, opozycja "drapała się w głowę".

"Jesteśmy trzy tygodnie przed naszymi konkurentami politycznymi. Zaczęliśmy konwencją w Sandomierzu, potem wielka, główna konwencja, nasza PiS w Warszawie, tydzień temu i dzisiaj, kiedy oni dopiero zaczynają myśleć o tym, drapią się w głowę, co zaproponować, część rzeczy, które tam wypisali, to sprawy, z których powinni zdać rachunek sumienia i wstydzić się, że tego nie dotrzymali przez 8 lat swoich rządów, a my już proponujemy konkretny program dla Dolnego Śląska" - podkreślił.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl