Mateusz Morawiecki: ratingi świadczą, że mieliśmy rację

Prognozy agencji ratingowych dotyczące Polski potwierdzają słuszność działań rządu PiS - przekonywał w sobotę na wiecu wyborczym w Staszowie premier Mateusz Morawiecki.

"Oni mają za sobą większość zagranicznych mediów, oni mogą manipulować tymi mediami. Najgłośniejsze nasze sukcesy jak ten, że agencja ratingowa, która obniżyła Polsce rating dwa i pół roku temu, teraz go podwyższyła, główne media starają się pominąć milczeniem. To jest ta manipulacja. Dlatego musimy ponad głowami tych mediów docierać do ludzi" - oświadczył szef rządu.

Premier Morawiecki podkreślił, że rząd PiS dotrzymał słowa w sprawie 500+ i innych programów socjalnych, które według opozycji miały być nierealne do wykonania.

"Pozyskaliśmy te koszty, wygrywając bitwę z mafiami Vat-owskimi i dzisiaj największe instytucje finansowe świata, największe agencje ratingowe przyznają, że mieliśmy rację" - powiedział Morawiecki.

"Idziemy dobrą drogą, potwierdzają to nam tysiące uściśniętych rąk; nasi oponenci spotykają się co najwyżej we własnym gronie" - podsumował premier.

mor/RMF FM/Fronda.pl