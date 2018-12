Mateusz Morawiecki: Polexit to piramidalna bzdura. UE jest naszą przyszłością

"To [polexit] jest piramidalna bzdura czy jak to się mówi teraz absolutny fake news. My jesteśmy w Unii, należymy do Unii Europejskiej i Unia Europejska jest naszą przyszłością" - mówił premier Mateusz Morawiecki w specjalnym spocie zatytułowanym "Praca dla Polski".

"Potrafimy być w UE bardzo skuteczni, zarówno w zakresie przymusowej relokacji uchodźców, gdzie wynegocjowaliśmy pewną dobrowolność, ale także w obszarze negocjacji budżetowych. Tutaj pokazujemy wraz z każdym kolejnym spotkaniem, że będzie przyrost środków względem pierwotnego planu Komisji Europejskiej. Mamy bardzo dobrą i rosnącą pozycję w Unii Europejskiej. Być może to się niektórym nie podoba, ale na pewno służy to interesom Polski i na pewno jest to w interesie Polski, żebyśmy w UE byli, trwali i tak pozostanie" - mówił premier.

W przemówieniu Mateusz Morawiecki odniósł się m.in. do przyszłorocznej, 15. rocznicy przystąpienia Polski do UE.

"W przyszłym roku czeka nas kilka rocznic, ale jedna jest szczególnie piękna. To jest 15 rocznica przystąpienia Polski do UE. Chcemy z radością ją celebrować i na pewno pokażemy na ulicach i wszędzie tę naszą radość, ale też warto podkreślić naszą skuteczność i to, że w rozmowach z różnymi premierami i prezydentami jestem pytany, jak zrobiliśmy to, że w ten sposób dbamy o nasze dochody, że jednocześnie mamy środki na politykę społeczną, rozwojową, ale w tym samym czasie maleje nam deficyt budżetowy. To jest coś, co pokazuje, że Polska jest nie tylko częścią UE, że stajemy się bardzo ważnym rozmówcą, że edukujemy innych w jaki sposób prowadzić politykę gospodarczą" - dodał.

