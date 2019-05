Mateusz Morawiecki o wyniku wyborów do PE: Zwycięstwo demokracji, historyczny rekord

Polak Ateista Dumny Gej 27.5.19 22:19

Bardzo słaba frekwencja, zwłaszcza na tle reszty Europy, gdzie notowano wyniki po 60% i wyższe. Do tego 70% młodych olało w Polsce wybory jak poszedłem głosować to na ulicy same dziadki i babcie to samo przy urnach do głosowania. Zapachniało geriatrią czułem się jak w domu spokojnej starości.