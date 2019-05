Mateusz Morawiecki: My chcemy Polski dla wszystkich

Stoimy przed wielkim wyborem – pytanie czyja ma być Polska, kogo ma być Polska, cały czas wisi w powietrzu. Na tych wyborach europejskich musimy na nie odpowiedzieć - czy Polska ma być dla wszystkich czy dla nielicznych? My chcemy Polski dla wszystkich – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania wyborczego na Placu Artystów w Kielcach.

"To właśnie my prosimy wszystkich Polaków: oddajcie głos - każdy jest w demokracji kowalem własnego losu. Możecie pójść do głosowania i pokazać waszą wolę - czy chcecie kontynuować te zmiany, które się dzieją od czterech lat" – mówił szef rządu.