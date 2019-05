Mateusz Morawiecki: Jesteśmy wdzięczni Powstańcom Śląskim

Lekcja, jaką zostawili nam powstańcy śląscy, to nie jest tylko lekcja historii, lekcja o przeszłości. To jest też lekcja o przyszłości, o tym, że Polska to wybór, często niełatwy wybór - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego apelu w ramach pikniku militarnego z okazji 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.