Mateusz Morawiecki: Jesteśmy rządem naprawiającym patologie

"Cały czas trudno zapomnieć o koszalińskiej tragedii sprzed miesiąca. Trudno mówić bez głębokiego żalu i smutku. Nie wolno dopuścić, żeby kiedykolwiek podobne nieszczęścia zdarzyły się raz jeszcze, żeby to się nie powtórzyło. To jest nasze zobowiązanie, żeby dokonać weryfikacji we wszystkich tego typu placówkach [escape roomach]. W ciągu miesiąca, który minął od czasu tragedii, służby podległe ministrowi Brudzińskiemu dokonały szczegółowej weryfikacji, wszędzie tam, gdzie było to możliwe" - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej podsumowującej kontrole przeprowadzone w tzw. escape roomach.