Mateusz Morawiecki: Domagamy się zwrotu wraku tupolewa!

– Apeluję jeszcze raz o to, żeby jak najszybciej ten wrak, który jest świadectwem gigantycznej tragedii, która się zdarzyła w Smoleńsku ponad dziewięć lat temu, znalazł się w Polsce. To jest własność Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki na briefingu przed wylotem na szczyt UE do Rumunii