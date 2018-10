Mateusz Morawiecki: Dobra zmiana powinna pozostać na dobre

"My mamy środki i na politykę społeczną i na politykę rozwojową i na wzrost wartości polskiego kapitału w polskiej gospodarce" - mówił premier Morawiecki w trakcie spotkania z mieszkańcami Bochni.

Premier przekonywał, że Polsce potrzebna jest kontynuacja dobrej zmiany, bo ta prowadzi kraj do ogromnych sukcesów.

"Ale do kontynuacji dobrej zmiany - po to, żeby ta zmiana była na dobre, potrzebne jest również to, żebyśmy komunikowali się ze społeczeństwem ponad głowami mediów, bo my musimy mieć bezpośredni kontakt z ludźmi" - przekonywał Morawiecki.

W trakcie rozmowy Mateusz Morawiecki zaapelował do wyborców o wsparcie i bezpośrednia zaangażowanie.

"Dlatego bardzo wszystkich państwa proszę o bezpośrednie zaangażowanie, o mobilizację w tym ostatnim tygodniu wyborów, bo tylko wtedy - kiedy wygramy te wybory - będziemy mogli zmieniać Polskę w samorządzie, tak jak zmienialiśmy ją w rządzie" - mówił.

"My robimy dobrą robotę dla ludzi, dla całego społeczeństwa" - podsumował premier.

mor/300polityka.pl/Fronda.pl