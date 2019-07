Mateusz Morawiecki: Do odważnych świat należy! Nadchodzi trzecia fala usprawnień państwa!

- W oparciu o te dyskusje i o te, które się toczyły w różnych podgrupach w ostatnich kilku miesiącach, będziemy teraz finalizować prace programowe już w tym najbliższym tygodniu. W zależności od tego, jaki konsensus wypracujemy w ramach kierownictwa Komitetu Politycznego, czy innych ciał statutowych, to spodziewam się w bardzo krótkim czasie zakończenia prac programowych - poinformował Morawiecki.

- Będziemy chcieli wdrażać te różne rozwiązania w bardzo wielu dziedzinach: w służbie zdrowia, w edukacji, w rozwoju infrastruktury, tej nowoczesnej, tej cyfrowej, czwartej, piątej rewolucji przemysłowej, czyli uwzględniającej i sztuczną inteligencję, i internet rzeczy, i uczenie się maszyn - te wszystkie tematy przyszłości to coś, co pozwoli nam, naszej gospodarce wejść na jeszcze wyższy poziom i spełnić aspiracje i ambicje Polaków - oświadczył Mateusz Morawiecki.

- Patrząc w przyszłość mamy konkretne plany, a widzimy doskonale, co się dzieje, co się działo, a raczej co się nie działo w poprzednich 8 latach, gdzie jeszcze dodatkowo te środku uszczelnić, odzyskać, tak, żeby można było obniżać podatki dla społeczeństwa, a jednocześnie inwestować w rozwój gospodarczy - stwierdził Morawiecki.