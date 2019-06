Mateusz Morawiecki: Brak lustracji mści się do dziś

Podczas poniedziałkowej wizyty w Gdańsku w ostatnim momencie zauważyłem prezydent Dulkiewicz. Chciałbym abyśmy traktowali się poważnie. Myślę, że takie zaczepianie na ulicy nie przystoi pani prezydent. Bardzo serdecznie zapraszam ją na kawę, do mojej kancelarii. Proponowałbym, by nie brała ze sobą wówczas kamer - mówił premier.

Przez 25 lat wiele ekip z drugiej strony sceny politycznej działało najlepiej w imieniu pewnych grup interesów. Te wszystkie grupy interesów czują się słabo. To, że my pobudziliśmy ten głęboki naród, to coś niesamowitego. To demokracja i wolność w pełnym rozkwicie - skomentował.