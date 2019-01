Mateusz Morawiecki: 100 mld zł na inwestycje kolejowe

ParowozemKuParostatkowi 23.1.19 12:17

Na świecie kolej oznacza wygodną podróż z prędkością 500 km/h, a u nas to kładzenie torów między zadupiami, żeby ci, co mieli mieć elektromobilność w domu i zagrodzie, mogli dojechać do wuja na imieniny albo do lekarza od oczów - w średnim tempie 50 km/h.