"Matczyne emerytury" już niedługo! Jest pierwsza wersja projektu

"Jeśli chodzi o emerytury dla matek mających co najmniej czworo dzieci, jest gotowa pierwsza wersja projektu. Jeśli będzie akceptacja premiera, skierujemy go do konsultacji" - powiedziała w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" wicepremier Beata Szydło.

Szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów podkreślała, że chce aby projekt jak najszbyciej trafił pod konsultacje społeczene, a później pod sejmowe głosowanie.

"Chcemy, żeby (konsulatacje) odbyły się w okreie wakacyjnym, a w wrześniu ustawa mogłaby trafić do Sejmu. Od nowego roku mogłaby zacząć obowiązywać" - podkreśliła była premier.

Co ważne, projet "Mama Plus" w którego skład wchodzą "matczyne emerytury" to również inne udogodnienia i premie za wychowanie dzieci. Między innymi mają to być różnego rodzaju przywileje.

"Rozważamy zastosowanie korzystniejszego przelicznika, co zapewni wyższą emeryturę, albo możliwość wcześniejszego przejścia na nią. Inną formą premii mogą być udogodnienia w pracy zawodowej, tak by mamy mogły łatwiej łączyć wychowanie dzieci z aktywnością zawodową" - powiedziała Beata Szydło.

mor/Gość Niedzielny/Fronda.pl