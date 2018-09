''Matczyne emerytury'' coraz bliżej! Pieniądze już od 1 stycznia

"Program wsparcia dla rodziców >>Mama 4 plus<< trafił do konsultacji społecznych. Pomoże on osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku" - poinformował dziś resort rodziny, pracy i polityki społecznej.