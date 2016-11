Masz ten power bank? Oddaj go do sklepu - może spłonąć!

reklama

Jeden z Power banków, który kupić można w sklepie House, może wybuchnąć lub zapalić się. Powinieneś zwrócić go do sklepu, jeśli masz go w domu.

Urządzenie, które powinieneś zwrócić do sklepu posiada numer seryjny OW793-03X. Niestety podczas jego ładowania temperatura staje się zbyt wysoka, co może doprowadzić do poparzenia lub pożaru. Na stronie House znaleźć można formularz, po którego wypełnieniu i oddaniu wraz ze sprzętem, otrzymamy zwrot pieniędzy.

Oto komunikat, który znajduje się na stronie House:

"Osoby posiadające produkt, proszone są o zaprzestanie korzystania z niego i dostarczenie go do dowolnego sklepu stacjonarnego House lub zwrot kurierem. Przepraszamy za wszelkie niegodności wynikające z zaistniałej sytuacji"

