Jak rozpoznać raka? Oto pozornie trywialne, a niebezpieczne objawy

Fot. Destroyer of Furies, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia

Czasami bardzo niepozorne objawy mogą wskazywać na poważną chorobę. Warto wiedzieć, na jakie sygnały zwracać uwagę, by wykryć nowotwór na tyle wcześnie, aby podjąć z nim skuteczną walkę.

Oto lista dziesięciu objawów, które łatwo możemy przeoczyć, ale o których powinniśmy pamiętać!

Zmęczenie

Osłabenie i towarzyszące mu bóle kości, czy obrzęki mogą wskazywać na szpiczaka mnogiego. Na obecność tego nowotworu wskazują też bóle w okolicy lędźwiowej. Rzadko występuje o osób młodych, ryzyko związane z zachorowaniem rośnie wraz z wiekiem. Częściej dotyka mężczyzn.

Powracające infekcje

Jeżeli często zapadamy na infekcje dróg oddechowych i przeziębienia (zwłaszcza trwające dłużej niż 2 tygodnie), powinno nam to dać do myślenia. Te sygnały mogą być niebezpieczne, jeżeli są połączone z powiększeniem węzłów chłonnych. Może to wskazywać na takie choroby nowotworowe jak ziarnica złośliwa, albo chłoniak naziarniczy. Na choroby te najczęściej zapadają mężczyźni w przedziale wiekowym 18-30 lat oraz 50-55 lat.

Powiększone węzły chłonne

Ten objaw sam w sobie powinien być szczególnie brany pod uwagę w przypadku dzieci. Szczególnie mowa tu o węzłach chłonnych szyjnych, czy brzusznych. Jeżeli trwa dłużej niż dwa tygodnie, a towarzyszą mu silne gorączki, wymioty, a także obrzęki kości i stawów, powinniśmy udać się z dzieckiem do lekarza.

U dorosłych na uwagę zasługuje powiększenie węzłów chłonnych piersiowych i obojczykowych, które może być związane z guzkami piersi.

Zgaga

Wydaje się, że zgaga to zwykła przypadłość, ale jeżeli zapadamy na nią często, warto się zbadać. Może to wskazywać zarówno na niestrawność czynnościową, jak też na chorobę dróg żółciowych, zapalenie żołądka, a nawet nowotwór złośliwy. Nie lekceważmy tego objawu!

Bóle głowy

To kolejny pozornie błahy objaw, który łatwo zbagatelizować. Ból głowy sam w sobie nie powinien nas jeszcze bardzo zmartwić, ale jeżeli towarzyszą mu nudności, wymioty, albo niedowłady kończyn, powinno nam to dać do myślenia. Te objawy mogą sugerować guza mózgu. Osoby zapadające na guza mózgu w pierwszym okresie rozwoju choroby mogą też mieć bardziej subtelne objawy - problemy z koncentracją, zmiany nastroju, drżenie mięśni twarzy albo zaburzenia pamięci.

Ból brzucha

Nagły i silny ból w podbrzuszu może wskazywać na zapalenie trzustki. Jego przyczyną mogą być zarówno nieprawidłowe odżywianie jak też kamica żółciowa. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna, dlatego jeżeli dotyka nas naprawdę silny ból brzucha, koniecznie udajmy się do lekarza

Biegunka

Częste biegunki mogą wskazywać na niekorzystne zmiany w jelitach, w tym na raka jelita grubego. Sygnałem krytycznym jest obecność krwi w kale. Rak jelita grubego częściej dotyka mężczyzn po sześćdziesiątce. Jego przyczynami są m.in. zła dieta oraz palenie papierosów.

Kaszel

Kolejny niepozorny sygnał, po w końcu każdy z nas trochę kaszle. Chroniczny i bardzo częsty kaszel może jednak świadczyć o takich chorobach jak zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, zapalenie płuc, a nawet rak płuc.

Nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że zagrożeni są przede wszystkim palacze. Miłośnicy tytoniu cierpiący na ciężki częsty kaszel i zmagający się dodatkowo z takimi objawami jak utrata wagi, apetytu, czy bóle w kratce piersiowej powinni zadbać o swoje zdrowie.

Przewlekła chrypa

Podobnie sprawa ma się z chrypą, na którą cierpi wiele osób palących papierosy, zwłaszcza tych po pięćdziesiątym, lub sześćdziesiątym roku życia. Chrypa może wskazywać na nowotwór krtani. Tu ponownie podstawową grupę ryzyka stanowią mężczyźni.

Problemy z oddawaniem moczu

Ten problem może być związany z rozrostem prostaty, ale może też wskazywać na raka prostaty, na którego zapada coraz więcej mężczyzn. Tego problemu nie można bagatelizować. Każdy mężczyzna zmagający się z częstym oddawaniem moczu powinien skonsultować się z urologiem.

emde/na podst. medonet.pl

2.03.2017, 13:45