Masz siwe włosy? To przez brak witamin!!!

Przedwczesne siwienie włosów jest często wielkim problemem młodych osób w wieku 20 i 30 lat.Siwe włosy dodają lat, osoby takie wyglądają o wiele starzej niż są. Problem może być spowodowany przez czynniki takie jak genetyka , nieodpowiednia dieta zmiany hormonalne, palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska, stres, stosowanie nieodpowiednich produktów do włosów, oraz częstych problemów z zatokami czy schorzeniami tarczycy .

Siwe włosy to bardzo często przyczyna braku witamin w organizmie

Włosy bardzo często staja się szare lub białe z powodu małej ilości melaniny .Jest to barwnik który nadaje włosom naturalny kolor. Nie zawsze trzeba korzystać z produktów kosmetycznych by włosom przywrócić naturalny kolor, nie kiedy zmiana diety może przynieść pozytywne rezultaty. Bardzo często przyczyną siwizny w tak młodym wieku jest niedobór witaminy B o raz miedzi ,żelaza czy jodu. Jest dość spora grupa naturalnych produktów które są skuteczne w walce z siwizną oto jedne z nich.

1.Olej kokosowy korzystnie nie tylko wpływa na wygląd włosów, ale również je nawilża pomaga zwalczyć wszelakie infekcje i rzecz najważniejsza stosując go przez dłuższy czas w połączeniu z sokiem cytryny pozwoli zahamować siwiznę nie kiedy przywraca naturalny kolor włosów. Wystarczy wymieszać trzy łyżki cytryny w 100 gr oleju i tak przygotowaną miksturę wmasować w skórę głowy , pozostawić na 60 minut po tym czasie umyć włosy szamponem np. bambino. Wskazane jest stosowanie co najmniej przez tydzień.

2.Szałwia i rozmaryn to również naturalne produkty z których warto skorzystać by w naturalny sposób przywrócić dawny kolor włosom .Po pół szklani suszonych ziół (szałwii i rozmarynu ) zagotować w 500 gr wody przez 10 minut i pozostawić pod przykryciem na 2-3 godziny, po tym czasie przecedzić i spłukać tym głowę zostawiając włosy mokre do wyschnięcia po wyschnięciu można umyć włosy delikatnym szamponem.

3.Kurkuma z dodatkiem oleju kokosowego również może przywrócić kolor włosów , najlepiej nadają się do tego celu świeże liście kurkumy.

4.Indyjski agrest roślinka u nas mało znana ale bardzo skuteczna w likwidowaniu przedwczesnego siwienia włosów ,dodatkowo stosując go ogranicza wypadaniu włosów,jest skarbnica witaminy C i antyoksydantów zapobiega szybkiemu starzeniu ,u nas można dostać w sklepach ze zdrowa żywnością olej z agrestu.

Łyżkę takiego oleju wymieszać dokładnie z sokiem z jednej cytryny i nałożyć tą miksturę na włosy dokładnie wmasować i pozostawić na noc rano umyć włosy delikatnym szamponem,stosując raz lub dwa razy w tygodniu włosy nabiorą połysku ,blasku,zmniejszy się ilość włosów siwych Dodatkowo warto codziennie spożyć łyżkę melasy która korzystnie wpływa na kolor włosów,melasa zawiera masę miedzi,selenu magnezu a to są związki które korzystnie wpływają na wygląd włosów.

18.09.2016, 14:45