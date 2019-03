Masowe odejścia z PSL. Wszystko przez promocję LGBT i atakowanie Kościoła!

Polskie Stronnictwo Ludowe już traci przez wiązanie się z partiami, które promują ideologię LGBT. Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full podał, że wielu jego byłych partyjnych towarzyszy informuje go w mailach i sms-ach o opuszczaniu partii.

Wszystkie winne jest wiązanie się ludowców z partiami, które promują homoideologię, popierają aborcję czy też walczą z obecnością Kościoła w życiu publicznym. Sam Świerzyński w ramach protestu przeciw przystąpieniu PSL do Koalicji Europejskiej wystąpił z partii.

„Jeśli konkretnym programem ma być zaskarżenie Kościoła rzymskokatolickiego w Hadze, jeżeli na pierwszym miejscu są związki jednopłciowe, to co to jest za program dla Polski?”.