Masowa dezercja z ukraińskiej armii. Uciekło 33 tys. żołnierzy

W ukraińskim prawie występują dwa prawne pojęcia do określenia "ucieczki z armii". Jedno to tzw. porzucenie służby wojskowej. Występuje ono wówczas gdy żołnierz nie zgłasza się do jednostki dłużej niż 10 dni. Za takie zachowanie grozi kara grzywny bądź przymusowa służba w oddziale dyscyplinarnym. Drugie to dezeracja, która jest traktowana dużo ostrzej. Jeśli żołnierz nie będzie w stanie udowodnić, że jego ucieczka ze służby spowodana była sytuacją rodzinną to może usłyszeć wyrok nawet 12 lat więzienia.