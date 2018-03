Masoneria przegrała - bł. Pius IX może zostać świętym!

W Kościele przybywa czcicieli bł. Piusa IX, stopniowo słabnie też głos jego wrogów. Można więc mieć nadzieję, że już niebawem dojdzie do jego kanonizacji – uważa postulator sprawy tego XIX-wiecznego Papieża. Abp Carlo Liberati podkreśla, że głównym wrogiem Papieża Mastai jest masoneria, która bardzo się na nim zawiodła, ponieważ ocalił on Kościół od upadku po likwidacji Państwa Kościelnego. Jak podkreśla abp Liberati, również w wielu środowiskach kościelnych Pius IX stał się tematem tabu. Przemilcza się jego dokonania, aby nie wywoływać konfrontacji z nurtami laickimi. Tym niemniej w r. 2000 z woli Jana Pawła II Pius IX został zaliczony w poczet błogosławionych.

Pius IX zasługuje dziś na pełną rehabilitację. Był to bowiem – jak zauważa abp Liberati – wielki i przełomowy papież. Na wielką skalę rozwinął działalność misyjną, stawał w obronie krzywdzonych, między innymi Polaków. Za jego pontyfikatu w Kościele rozpoczęło się odrodzenie myśli społecznej, przygotował katolików na nowe wzywania współczesności. Mówi abp Liberati, postulator sprawy kanonizacyjnej Piusa IX.

„Papież ten miał bez wątpienia wielkie znaczenie dla Kościoła. Z politycznego punktu widzenia nie miał jednak szczęścia. Po likwidacji państwa papieskiego doświadczył zmierzchu pewnej epoki w dziejach Kościoła, a zarazem początku nowej, w której Kościół nie posiada już władzy politycznej ani wystarczających zasobów ekonomicznych. W takiej przełomowej chwili miał jasną wizję Kościoła jako wspólnoty wierzących, zjednoczonej w łasce pośród wszystkich ludów ziemi. Bł. Pius IX przeczuwał nadejście nowych czasów. Dzięki wyjątkowej dobroci, inteligencji i dalekowzroczności starał się interpretować i wychodzić na przeciw tej nowej epoce. Wiele udało mu się zrobić, historia to jeszcze potwierdzi. Ubywa mu wrogów. Uspokoiła się zwłaszcza masoneria. Zrozumiała, że popełniła błąd. W swym szalonym zamyśle wierzyła bowiem, że Kościół rzymskokatolicki po likwidacji państwa papieskiego ulegnie sekularyzacji jak wspólnoty anglikańskie czy luterańskie w Europie północnej. Popełniła w tym fundamentalny błąd. Nie wzięła pod uwagę obecności Ducha Świętego, którego nie da się wyeliminować i który decyduje o zwycięstwie Kościoła i porażce masonerii” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Carlo Liberati.

Abp Liberati jest pewny, że pewnego dnia Pius IX dołączy do grona świętych papieży. Zadba o to Matka Boża, bo to on ogłosił dogmat o Jej niepokalanym poczęciu, a Ona już trzy lata później w Lourdes osobiście go potwierdziła, co w historii Kościoła jest wydarzeniem bez precedensu – dodaje postulator sprawy kanonizacyjnej Piusa IX.

