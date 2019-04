MASKI OPADŁY? Wałęsa udostępnia film z... Urbanem

nikt 8.4.19 21:30

;:):):):):):):):):):):)

Mnie to już rozbraja . Jak długo zwolennicy PiS dla przypodobania się Kaczyńskiemu będą gnębić i pałać nienawiścią do człowieka , który przyniósł im wolność ?

Nikt , nikt na całym Śląsku nie poszedłby do walki na hasło Kaczyński . Wałęsa ......to było nasze zawołanie . A Gdańsk czekał aż Śląsk ruszy bo się ociągał . Bez Śląska nie byłoby zwycięstwa .

Gdańsk już pisał na wagonach ( łączności wtedy prócz ulotek nie było , telefonów było niewiele i wszystkie na podsłuchu ) " Ślązacy to h.je nie Polacy " . I Śląsk ruszył a na Śląsk ruszyły czołgi . Otoczyły kopalnie .

Ludzie , czy Wy macie już zupełne klapki na oczach ? Nic nie widzicie , nie słyszycie , nie myślicie ? Litości............kim jesteście ?

Ja gdybym miała taką możliwość też chętnie poznałabym Urbana . Niezwykły intelekt i ostry język .Czy to że czytałam jego satyrę zrobiło ze mnie Komunistkę czy Żydówkę ?