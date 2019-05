Maski opadły! O to chodziło Leszkowi Millerowi

Gościem programu #RZECZoPOLITYCE był Leszek Miller, były premier RP, a także nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego, który startował z list Koalicji Europejskiej.

- Pomysł na pokonanie PiS? Uważam, że ten pomysł jest. Tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać - mówił Grzegorz Schetyna. Do tych słów odniósł się Leszek Miller.