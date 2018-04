Maski opadły! Dla działaczki Nowoczesnej Polacy to po prostu ''głupi naród''

Skandaliczne słowa działaczki Nowoczesnej. W końcu pokazała, co tak naprawdę sądzi o Polakach. Jolanta Zjawińska stwierdziła bowiem, że Polacy to „głupi naród”.

W trakcie debaty „Polacy i Żydzi: trudna miłość, łatwa nienawiść. Kronika dialogu i odrzucenia 1918-1968 – 2018”, która zorganizowana została przez Centrum Dialogu Europejskiego .Nowoczesna Europa Zjawińska stwierdziła:

„Umówmy się, my sobie tu mówimy, bo jak patrzymy po sobie, to wszyscy Polacy wykształceni i mądrzy. Nie - my jesteśmy bardzo przeciętnym, niewykształconym, głupim narodem. To my się obracamy w takim środowisku i nam się wydaje, że wszyscy są tacy. Jedźcie sobie państwo na prowincję, to zobaczycie”.

Maski opadły – teraz widać, jaki stosunek do narodu mają przynajmniej niektóre osoby związane z .Nowoczesną. Dalej stwierdzała między innymi:

„To Sienkiewicz nam wmówił, że jesteśmy wspaniałym narodem z husarskimi skrzydłami, takim cudownym i koncyliacyjnym. My tego nie wiemy. Może byliśmy zawsze antysemitami, a teraz nam się wydaje, że przez ostatnie sto lat się tak ujawniła nasza druga natura. Ona była zawsze, tylko myśmy zawsze to zakopywali”.

Całą debatę zobaczyć można poniżej. Udział wziął w niej również między innymi suspendowany ksiądz Wojciech Lemański.

dam/facebook,Fronda.pl