Masakra!!! Za granicą masowo oglądają ,,Kler'' Smarzowskiego

Szatańskie zło ma to do siebie, że często rozchodzi się nad wyraz sprawnie. I tak właśnie jest z obraźliwym wobec polskich duchownych, a tym samym i wobec samego Pana Jezusa Chrystusa, filmem ,,Kler'' Wojciecha Smarzowskiego. Jak informują media ten antykatolicki i antypolski obraz bije kolejne rekordy oglądalności - tera za granicą.

Co najgorsze, paszkwil ateistycznego reżysera wymierzony w Kościół został sprzedany do wielu krajów. Oprócz Wielkiej Brytanii i Irlandii są to także: Austria, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Kanada oraz USA.

To niebywałe, że film, który tak silnie obraża Kościół zyskuje sobie taką widownię. A wszystko dlatego, że został zdradziecko dofinansowany przez PISF obsadzony ludźmi Platformy Obywatelskiej. W ten sposób za ,,Kler'' jako Polacy jesteśmy wszyscy współwinni - bo to my doprowadziliśmy do tego, że Tusk i jego ekipa mogli kiedykolwiek objąć władzę.