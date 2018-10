Masakra!!! Lis się ośmieszył okładką ,,Newsweeka''

Według sondaży exit poll, wybory na prezydenta miasta stołecznego Warszawy już w pierwszej turze wygrał, niestety, Rafał Trzaskowski. Wygląda jednak na to, że w rychłe zwycięstwo kandydata opozycji totalnej nie wierzył nawet „Newsweek”.

Dziś do kiosków trafił nowy numer tygodnika, na którego okładce widzimy po połowie twarzy Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego z podpisem „Teraz dogrywka. Końcówka kampanii wyborczej może się okazać ważniejsza niż sam wynik wyborów”.

Nie ma się zresztą co dziwić – skala wpadek Trzaskowskiego w kampanii wyborczej była na tyle duża, że mało kto wierzył w jego zwycięstwo w pierwszej turze. O tym, co oznaczać to będzie dla stolicy piszemy także tutaj: "A w Warszawie - żałoba..."