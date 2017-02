Masa pokłócił się na Facebooku z warszawskim raperem

reklama

Masa czyli Jarosław Sokołowski, najsłynniejszy świadek koronny w Polsce pisze książki, często wypowiada się publicznie, udziela wywiadów. Tym razem postanowił skrytykować za wygląd jednego z polskich raperów.

Masie nie spodobał się wygląd niejakiego "Malika Montany", rapera z Warszawy, który nagrywał m.in. z raperem Tede.

Sokołowski w ostrych słowach skomentował jego wygląd na swoim profilu na Facebooku.

Oto, co napisał Masa (pisownia oryginalna):

"Co to [email protected] jest za pomiot? Myślą tacy frajerzy że wydziarane wzorki zrobią z nich gangusów? Pizd...sobie jeszcze na czole pało wytatuuj to będziesz bardziej ponętny! W latach 90-tych wchodząc do knajpy, gdybym takiego kiepa z wykałaczką spotkał na drodze to miał by z urzędu wpierdol i stosunek z Mięśniakami w pakiecie!".

Raper niedługo potem odpowiedział na wpis Masy (pisownia oryginalna):

"Chyba te książki nie idą, jak wcześniej, Panie Jarosławie. Panie były hydrauliku ,z żoną bez opieki stomatologa.

Ja jakbym tyle co Pan już powiedział, i miał świadka

w koronie, zamiast korony na zegarku (rolex), to siedziałbym dalej cicho.

Premiera książki się zbliża, trzeba narobic troche halasu?

Mistrzem marketingu to ty jednak nie jesteś i mysle ze to po ostatnim pobycie w hotelu hyatt w Warszawie od warszawskiej kokainy sie odkleiło".

25.02.2017, 10:25