Marzena Machałek: ''Jesteśmy gotowi do rozmów. Mamy propozycje''

Moni 7.4.19 15:39

I niech zaczną sobie ten ich strajk. Wszyscy wiedzą, że to tylko jeden z podrygów zdesperowanych "totalnych", którzy przez tyle lat swoich rządów mieli gdzieś warunki płacowe nie tylko nauczycieli. Mieli gdzieś los Polaków i Polski, w tym ich płace. ZNP to może liczny, ale jedynie relikt PRL Łącznie z jej postkomunistycznym szefostwem. Moja córka ma 10 lat i uczęszcza do szkoły niepublicznej. Poziom nieporównywalny z publicznymi, no i tam nie ma kuriozalnej karty nauczyciela. Co w niej jest? Każdy może sobie sprawdzić. A w szkołach niepublicznych nauczyciele zasuwają przy uczniu jakby mieli ze dwie takie karty nauczyciela. O dyrekcji nie wspomnę, reprezentuje naprawdę przyszłościową troskę o ucznia, jego znajomość języków, troskę o rozwijanie predyspozycji do określonych przedmiotów. One przecież zadecydują o wybranym profilu i dalszym kształceniu w kierunku wymarzonego zawodu.



Jeżeli od jutra nauczyciele zastrajkują w tej ZNP-owskiej formule, to będzie początek końca tej PRL-owskiej enklawy. Ok. dzieci zgłoszą się do szkoły, drzwi nikt im nie zamknie. Siądą za swoim stolikiem i ktoś do nich musi przyjść. Jak nie przyjdzie, to od września te dzieci będą w innej szkole. Rodzice nie będą przecież tolerowali pustki w drodze kształcenia swoich dzieci. A opustoszała szkoła przestanie być miejscem zatrudnienia dla nauczycieli. Nawet samorządy, w których rządzą obecnie "totalni", wspierające teraz politycznie dążących do ZNP-owskiego strajku nauczycieli, we wrześniu będą musiały podsumować kasę i myśleć o przekształceniach własnościowych takich szkół. A to, w oczach rodziców tych uczniów, na pewno nie ujdzie im na sucho i nie pozostanie bez wpływu na poparcie dla nich w jakichkolwiek wyborach.