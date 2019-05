Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami!

Litania do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

(Wstęp na każdy dzień)



(84) Panie - zmiłuj się

Chryste — zmiłuj się

Panie — zmiłuj się

Chryste — usłysz nas

Chryste — wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże

- zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

- zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,

- módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

- módl się za nami.

Święta Dziewico Niepokalana,

- módl się za nami.

Wspomożycielko Wiernych, Przenajdroższa Matko i Pani nasza,

- módl się za nami.

My, Twoje córki i sługi, do Twojej pomocy się uciekamy,

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką Boga samego

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Jezusa w Jego dzieciństwie

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Mu pomocą w pracach Jego

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Jezusa modlitwą w Jego nauczaniu

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Go w Jego cierpieniach pod krzyżem

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką Oblubieńca Twego, św. Józefa

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która byłaś Wspomożycielką wszystkich świętych w ich pracach i walkach

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wspomagałaś Kościół Święty we wszystkich jego utrapieniach

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która przez tą opiekę zyskałaś tytuł Wspomożycielki Wiernych

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, która wsławiłaś się dzisiaj swoją cudowną opieką nad pracownikami

- O Maryjo wspomagaj nas

Ty, pod której wezwaniem i opieką jesteśmy od początku zawiązane

- O Maryjo, wspomagaj nas

Ty, któraś nas dotąd we wszystkich potrzebach wspierałaś

- O Maryjo, wspomagaj nas



II. Na poniedziałek



(85) Wzywamy Twego potężnego wspomożenia we wszystkich duchowych potrzebach naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas

W pilnym unikaniu najmniejszego grzechu i wszelkiej okazji do niego i w obudzaniu doskonałego żalu za winy popełnione

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ścisłym zachowaniu naszego zadania i zobowiązań naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas

W miłowaniu Boga z całego serca i Ciebie, Matko nasza, najgorętszą miłością

- O Maryjo, wspomagaj nas

W utrzymaniu serdecznej siostrzańskiej miłości w Bogu, tworzącej w nas jedno serce i jedną duszę, w uprzedzaniu się, w wspieraniu i znoszeniu wzajemnym

- O Maryjo, wspomagaj nas

W miłosnym znoszeniu wszelkich upokorzeń i we wzgardzeniu sobą

- O Maryjo, wspomagaj nas

W naśladowaniu posłuszeństwa Jezusowego: ślepego, pospiesznego, ochoczego i wytrwałego

- O Maryjo, wspomagaj nas

W cenieniu i strzeżeniu skarbu ubóstwa świętego, na wzór betlejemskiego, nazaretańskiego, krzyżowego

- O Maryjo, wspomagaj nas

W przestrzeganiu i zachowaniu nieskalanej, anielskiej czystości

- O Maryjo, wspomagaj nas

W walce z namiętnościami, w pokusach ciała, czarta i świata

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ukryciu przed światem i naśladowaniu cichego życia nazareckiej Rodziny

- O Maryjo, wspomagaj nas

W ustawicznej modlitwie, przez którą łączyłybyśmy się z Chrystusem i w gorącym nabożeństwie do tajemnicy Ołtarza, iżby ta była najwyższym celem uwielbień naszych i miłości bez granic

- O Maryjo, wspomagaj nas

W częstym i godnym używaniu Sakramentów świętych

- O Maryjo, wspomagaj nas



III. Na wtorek



(86) Błagamy Twej przemożnej pomocy we wszystkich doczesnych potrzebach naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas

We wszystkich pracach naszych dla miłości Bożej podjętych, abyśmy je wiernie, pilnie, pobożnie i wytrwale wykonywały

- O Maryjo, wspomagaj nas

We wszystkich zajęciach naszych i posługach domowych

- O Maryjo, wspomagaj nas

We wszystkich potrzebach naszych, abyśmy z ufnością od Ciebie zaspokojenia ich oczekiwały

- O Maryjo, wspomagaj nas

W niedostatku naszym, abyśmy go z ochotnym poddaniem z ręki Boga przyjmowały

- O Maryjo, wspomagaj nas

W utrapieniach naszych, abyśmy w nich w służbie Bożej nie ustawały

- O Maryjo, wspomagaj nas

We wszelkich prześladowaniach, abyśmy według zalecenia Chrystusa z nich się weseliły

- O Maryjo, wspomagaj nas

W cierpieniach wewnętrznych, oschłościach i opuszczeniach od Boga, abyśmy na duchu nie upadały

- O Maryjo, wspomagaj nas

We wszystkich kolejach życia naszego, abyśmy w nich odpowiednio do naszego powołania zawsze się zachowywały

- O Maryjo, wspomagaj nas

W godzinę śmierci naszej, abyśmy ze skruchą, ufnością i miłością z tym życiem się rozstawały

- O Maryjo, wspomagaj nas

W dzień sądu naszego, abyśmy od wiecznej zguby uchronić się mogły

- O Maryjo, wspomagaj nas



IV. Na środę



Prosimy Cię o to, przez wszystko, co jest najdroższe Sercu Twojemu

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez miłość Twoją dla Boskiego Syna Twego, a Pana naszego i Oblubieńca dusz naszych, Jezusa Chrystusa

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez pamięć na 30 lat życia z Nim spędzonego w ukryciu nazareckim

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez Twoje prace, miłośnie i świątobliwe z Nim i dla Niego odbywane

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez wspomnienie okrutnej Męki Jego, na którą własnymi oczami patrzyłaś

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez Twoje najczulsze Serce, pod krzyżem przebite

- O Maryjo, wspomagaj nas

(87) Przez srogie boleści, jakie w całym życiu dla Jezusa i z Jezusem poniosłaś

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez te niewymowne radości, jakich za życia swego doznałaś i teraz w niebie z Nim zażywasz

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez macierzyńską miłość Twoją ku nam i gotowość na nasze wspieranie

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez przyczynę Oblubieńca Twego, Opiekuna naszego, św. Józefa

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez przyczynę seraficznej miłości i ewangelicznego ubóstwa św. Ojca i Patriarchy naszego Franciszka

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez dziecięcą miłość ku Tobie św. Stanisława Kostki i jego życie niewinne, anielskie

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przez przyczynę wszystkich świętych patronów naszych

- O Maryjo, wspomagaj nas



V. Na czwartek



Przedstawiamy Ci gorące pragnienia serc naszych, abyś je łaskawie przyjąć, wysłuchać i swoją przyczyną wesprzeć raczyła

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy powołanie nasze kochały i wiernie w nim trwając świętość osiągnęły

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy mogły z całą prawdą mówić [o sobie]: „codziennie umieram, a żywot mój ukryty jest z Chrystusem w Bogu"

- O Maryjo, wspomagaj nas

Aby wszystkie domy nasze były jako domek nazarecki, gdzie byśmy nieznane światu, w modlitwie, cichej pracy Bogu i bliźnim służyły

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy w pracowitości nikomu wyprzedzić się nie dały, pomnąc, że pracujemy na większą chwałę Boga

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy gardziły zawsze światem i próżnościami jego i szczerze pragnęły dla miłości Bożej ubóstwa, wzgardy i cierpienia i abyśmy w niczym innym nie chlubiły się, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest nam ukrzyżowany, a my światu

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy zawsze były spragnione,

Anielskiego Chleba i jak najczęściej posilać się Nim mogły,

Abyśmy wzrastały codziennie w czci, wdzięczności za ten dar nad wszystkie dary,

Aby obraz Jezusa coraz jaśniej odbijał się w duszach naszych i abyśmy zawsze miłym przybytkiem dla Niego były (88)

- O Maryjo, wspomagaj nas

Aby ta myśl, żeśmy całe i na wieki wyłączną własnością Jezusa, a On Oblubieńcem naszym, napełniała nas zawsze świętym zapałem i osładzała nędzę ziemskiego wygnania

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy raz wyczytawszy w przebitym Sercu Jezusa tę zbytnią Jego miłość ku nam, zachwycone jego pięknością, wzruszone Jego dobrocią, założyły w Nim stałe mieszkanie i żeby każde odetchnienie nasze, każde uderzenie serca, było nowym aktem miłości ku Niemu

- O Maryjo, wspomagaj nas

Aby Serce Jezusa, nieskończenie czyste i święte, dało nam nienaruszoną czystość ciała, umysłu i serca

- O Maryjo, wspomagaj nas

Aby Oko Opatrzności Bożej na nas zawsze miłościwie spoczywało i kierowało nami we wszystkich burzach tego świata i aby wola Boża w nas zawsze się spełniała i żeby nam Bóg wystarczył za wszystkie pociechy, iż byśmy mogły mówić ze świętym Ojcem naszym: „Bóg mój i wszystko!"

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy w dobrym wytrwały do końca, przez całe życie kochając, pracując i cierpiąc, wszystko na większą chwałę Boga

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy na wieki oglądały i wpatrywały się w przecudne Oblicze Jezusa i wielbiły Oblubieńca Niebieskiego, Baranka bez zmazy, chodząc za Nim, gdziekolwiek idzie i śpiewając Mu pieśń nową z Tobą, Dziewico Niepokalana i ze wszystkimi świętymi pannami przez nieskończone wieki wieków

- O Maryjo, wspomagaj nas



VI. Na piątek



(89) Czując niedołęstwo nasze do spełnienia wielkich obowiązków naszych względem Boga i bliźnich, przychodzimy do Ciebie, Matko, Wspomożycielko błagać Twej pomocy

- O Maryjo, wspomagaj nas

W chwaleniu i uwielbianiu Majestatu Bożego przez wszystko

- O Maryjo, wspomagaj nas

W oddaniu nieustannej czci i adoracji Jezusowi utajonemu, mieszkającemu między nami

- O Maryjo, wspomagaj nas

W dziękczynieniu Bogu za niezliczone i niewymowne Jego dobrodziejstwa, a szczególnie za łaskę powołania

- O Maryjo, wspomagaj nas

W przebłaganiu Boga za ciężkie grzechy nasze, tak dawne, jak i teraźniejsze

- O Maryjo, wspomagaj nas

W zadośćuczynieniu za własne i cudze, wiadome i niewiadome grzechy

- O Maryjo, wspomagaj nas

W nagradzaniu przez życie, miłość i ochotną z nas samych ofiarą, za świętokradztwa, bluźnierstwa, niedowiarstwo i niezliczoną mnogość innych grzechów, które co dzień znieważają Imię Boże i wyrywają z Serca Jezusa ten jęk bolesny: „Cóż za pożytek ze Krwi Mojej?"

- O Maryjo, wspomagaj nas

W wypraszaniu łask potrzebnych dla siebie i całego świata, o których Ty wiesz najlepiej

- O Maryjo, wspomagaj nas

W gorliwym staraniu się o dusz zbawienie, które by nas uczyniło gotowymi na wszystko, byle ich uratować jak najwięcej

- O Maryjo, wspomagaj nas

W staraniu się o utrzymanie i pomnożenie żywej wiary i pobożności w sobie i drugich i przywrócenie czasów pierwotnej chrześcijan gorliwości

- O Maryjo, wspomagaj nas

W cichym apostolstwie, abyśmy mogły przykładem swoim wszystkich nauczyć, że można żyć na świecie, nie według świata, ale dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, spełniając rady Ewangelii świętej

- O Maryjo, wspomagaj nas

(90) Abyśmy mogły przykładem i słowami przyczynić się do przemienienia pogańskich prac i zabiegów dzisiejszego świata na pracą chrześcijańską, ku wyższym celom zwróconą

- O Maryjo, wspomagaj nas

Abyśmy umiały wszystkie dusze zachęcić do tego, aby nie ubiegały się za materialnym zyskiem lub za dobrobytem i używaniem świata, ale aby na wzór Twój, poprzestając na małym, szukały w pracach podobania się tylko Bogu

- O Maryjo, wspomagaj nas



VII. Na sobotę



Polecamy Ci, o Matko i Pani nasza, tych wszystkich, z którymi stosunki w Bogu zawarte nas łączą, abyś ich ratowała swoją pomocą we wszystkich ich potrzebach

- O Maryjo, wspomagaj nas

A naprzód osoby należące do naszej rodziny duchowej, aby się pomnażały w duchu i liczbie

- O Maryjo, wspomagaj nas

Przełożonych naszych i przewodników duchownych, aby Duchem Świętym byli rządzeni w kierowaniu nami

- O Maryjo, wspomagaj nas

Rodziców, krewnych i przyjaciół naszych, aby wszyscy doznali szczególnej Bożej opieki i wsparcia we wszystkich potrzebach duchownych i doczesnych

- O Maryjo, wspomagaj nas

Dobrodziejów naszych, tak duchownych, jak doczesnych, aby otrzymali stokrotną nagrodę za to wszystko, co dla nas z miłości Bożej czynią

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wszystkich pracy ręcznej oddanych, aby zrozumieli, jak wielka jest łaska powołania do tego samego, czemu Zbawiciel do trzydziestego roku w pocie czoła się oddawał i żeby kochali swoje ubóstwo, pamiętając, że za nie mają posiąść Królestwo Niebieskie

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wszystkich pracodawców, aby rządzili się miłością Chrystusową, nie wyzyskując ubogich robotników, ale przez swą szczodrobliwość zasługiwali sobie na wiekuiste nagrody

- O Maryjo, wspomagaj nas

Jednych i drugich, aby urządzając swoje stosunki w duchu miłości chrześcijańskiej, zapobiegali zaburzeniom grożącym dzisiejszemu światu

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wszystkich też wiernych Chrystusowych, aby otrzymali łaskę utwierdzenia w wierze i męstwo w walczeniu z prześladowaniem pogańskiego świata

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wszystkich grzeszników, aby przez zasługi Krwi Chrystusowej, do ostatniej kropli na krzyżu wylanej, łaski nawrócenia dostąpić mogli

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wszystkich nieprzyjaciół i prześladowców, aby ich Bóg łaską swoją oświecić i za winę krzywd nam wyrządzonych nie poczytał

- O Maryjo, wspomagaj nas

Dusze wszystkich wiernych zmarłych, aby z miłosierdzia Bożego szczęście wiekuiste jak najprędzej posiąść mogły

- O Maryjo, wspomagaj nas

Wreszcie wszystkie prośby nasze, aby Majestatowi Bożemu przyjemne były i wysłuchane zostały

- O Maryjo, wspomagaj nas



Zakończenie

(na każdy dzień)



O Matko Boża i nasza!

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.



Maryjo, usłysz nas, Maryjo, wysłuchaj nas

Panie, zmiłuj się

Chryste, zmiłuj się

Panie, zmiłuj się



V. O Matko nasza! O Pani nasza, pomnij, żeśmy dzieci Twoje.

R. Przeto nas strzeż i broń jak rzecz i własność swoją.



Módlmy się:

O Boże, któryś Matkę Jednorodzonego Syna

Twego (92) na Wspomożycielką najłaskawszą wiernym na ziemi przeznaczyć raczył, a nas pod Jej szczególną oddałeś opiekę, udziel nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy i ciała z ufnością do niej się uciekali i przez Jej przyczyną i opiekę wspierani i ocaleni, wiecznego posiadania Ciebie, Mądrości Przedwieczna, Dobroci Nieskończona, Piękności niewysłowiona w chwale wiekuistej dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.