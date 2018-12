Maryjo bądź blisko rodzin odrzuconych, pogardzanych

Proszę Cię za rodzinami na całym świecie, które odczuwają wokół siebie obojętność, odrzucenie, a nawet pogardę. Oby nie zostały pozostawione same sobie i były chronione w swoich prawach – to słowa modlitwy, jakie Franciszek skierował do Maryi.

“ O Matko Jezusa, ostatnia rzecz, o którą Cię proszę, w tym okresie Adwentu, myśląc o dniach, kiedy ty i Józef niepokoiliście się z powodu zbliżających się narodzin waszego dziecka, zatroskani, bo był spis ludności i musieliście opuścić swoją ojczyznę , Nazaret, i udać się do Betlejem… Wiesz, co to znaczy nieść w swym łonie życie i odczuwać wokół obojętność, odrzucenie, niekiedy pogardę – modlił się Papież. - Dlatego proszę Cię, byś była blisko rodzin, które dzisiaj w Rzymie, we Włoszech, na całym świecie przeżywają podobne sytuacje, aby nie były pozostawione samymi sobie, ale chronione w swoich prawach, prawach człowieka, które są ważniejsze, niż wszelkie, choć uzasadnione wymagania. ”