Maryja z Fatimy pyta: Czy jestem w twoim sercu?

Moje Niepokalane Serce na koniec zatryumfuje

Sercanie Biali z wielką radością informują a jednocześnie serdecznie zapraszają na dzień 6 maja do naszego klasztoru Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju, gdzie w tym dniu Jego Ekscelencja Ks. Bp Ignacy Dec – Ordynariusz Diecezji Świdnickiej uroczyście ogłosi o godzinie 20.00 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

W roku 2017 przypada 100 rocznica Objawień Fatimskich. Jest to dobrą okazją do postawienia sobie pytania: co z tego przesłania miłości jest w moim sercu?

Jedni może powiedzą, że to wydarzyło się dawno i dziś już nie jest aktualne i nie warto się nad tym pochylać; inni przyjmą zupełnie inną postawę i powiedzą, że przesłanie fatimskie nie zostało w pełni poznane i jeszcze gorzej jest z jego realizacją.

W tym miejscu przychodzi nam z pomocą Papież, wielki teolog Benedykt XVI, który 13 maja 2010 roku podczas pobytu w Fatimie w homilii powiedział: Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Tutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: „Gdzie jest brat twój, Abel? (...) Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi!” (Rdz 4, 9. 10). Człowiek może rozplątać cykl śmierci i terroru ale nie może go zatrzymać... W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”

I w tym szczególnym miejscu skierował wielką prośbę do ludzkości: „Potrzebni są autentyczni świadkowie Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w tych środowiskach ludzkich, w których milczenie wiary jest szersze i głębsze”.

Objawień Fatimskich nie można ograniczyć tylko do pielgrzymki do Fatimy i ewentualnie do nabożeństw fatimskich w 13 dniu miesiąca od maja do października, gdyż to przesłanie jest dużo głębsze, sięgające potrzeby przemiany ludzkiego serca na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Jest wielką radością, że powstają nowe miejsca na świecie i w Polsce, gdzie Orędzie Fatimskie jest przybliżane ludziom i praktykowane.

W naszym klasztorze spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 20.00 na Eucharystii, a później uczestniczymy w Procesji Światła po górach wokół klasztoru, aby na koniec uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i z różańcem w ręku przepraszać Niepokalane Serce Maryi wynagradzając Jej za grzechy ludzi.

O takie trwanie przy Niej, Ona sama kilkakrotnie prosiła s. Łucję, a przez nią tych, którzy darzą Ją miłością.

Podczas naszych nabożeństw modlimy się również o to aby jak najwięcej było takich ludzi, którzy będą chcieli gromadzić się przy Sercu Matki.

W Fatimie Benedykt XVI wołał: „Czuję, że towarzyszą mi pobożność i miłość wiernych tu zgromadzonych i całego świata. Niosę z sobą troski i nadzieje tych naszych czasów oraz bóle zranionej ludzkości, problemy świata i przybywam, aby złożyć je u stóp Pani Fatimskiej: Dziewico-Matko Boga i nasza umiłowana Matko, wstawiaj się za nami u swego Syna, aby wszystkie rodziny narodów, zarówno tych, które wyróżniają się mianem „chrześcijańskie”, jak i tych, które nie znają jeszcze swego Zbawiciela, żyły w pokoju i zgodzie, aż zjednoczą się ostatecznie w jednym tylko narodzie Bożym, ku chwale Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy”.

W maju 2107 roku do Fatimy przybędzie Papież Franciszek. Wielu z nas nie będzie miało okazji aby w 2017 roku udać się do Fatimy, ale możecie przybyć w tym szczególnym roku do naszego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej ogłoszonego na progu tego szczególnego jubileuszu.

Nasze Sanktuarium jest „tworzone” – i Ty możesz również przyczynić się do tworzenia tego Bożego dzieła poprzez swój udział w Nocach Fatimskich i swoją modlitwą w tej intencji.

o. Zdzisław Świniarski SSCC

www.sanktuarium-fatimskie.pl

29.04.2017, 15:15