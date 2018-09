Maryja w Fatimie chciała byśmy modlili się 13 września

„Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę".



– oto prośba Maryi Matki: chcę, żebyście przyszli tu 13 dnia miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec.

13 września już dzisiaj – odpowiedzmy na apel Maryi i w tym dniu „zamanifestujmy” publicznie naszą do Niej miłość i wiarę, że Ona może wyprosić przemianę ludzkich serc i zmienić nawet najtrudniejszą sytuację.

Maryja w Fatimie chce aby dzieci nauczyły się czytać, czyli aby były świadome rzeczywistości i aby ją przeżywały w sposób świadomy i pogłębiony. Dzisiaj „karmi się nas medialną papką” – płynącą ze środków masowego przekazu, starajmy się być ludźmi świadomymi, odczytujmy naszą rzeczywistość, czyli inaczej znaki czasu – Maryja wzywa nas do tego, abyśmy byli zatroskani o świat i środowisko w którym żyjemy. Zatem módlmy się o nawrócenie Europy, bo chyba nie chcemy żyć na byle jakim kontynencie bez jakichkolwiek wartości pośród ludzi oddalonych od Boga swojego Ojca. Czas się obudzić !!!

„Nie ma w życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca” – upewnia nas o tym „wizjonerka z Fatimy” s. Łucja….

O Boże mój, wierzę w Ciebie

uwielbiam Ciebie, ufam Tobie

i miłuję Ciebie.

Proszę Cię o przebaczenie dla tych,

którzy w Ciebie nie wierzą,

Ciebie nie uwielbiają,

Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza,

Ojcze, Synu i Duchu Święty.

W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję

i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,

Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa

obecnego na ołtarzach całego świata

jako wynagrodzenie za zniewagi,

świętokradztwa i obojętność,

którymi jest On obrażany.

Przez nieskończone zasługi

Jego Najświętszego Serca,

i przez przyczynę

Niepokalanego Serca Maryi

proszę Cię o łaskę nawrócenia

biednych grzeszników.

Wstańmy z kanapy sprzed telewizorów i o godzinie 21.30 (łącząc się duchowo z Fatimą) wyjdźmy przed nasze domy weźmy do ręki różaniec (również świecę – symbol światłości czyli Chrystusa), podajmy go sąsiadowi i wspólnie odmawiajmy różaniec w intencji nawrócenia Europy i pokoju na świecie – to tak niewiele kosztuje. Często narzekamy, że dookoła nas jest źle; narzekanie nie zmieni rzeczywistości, ale modlitwa może ją zmienić. Kto będzie chciał i miał możliwość niech przyjedzie do nas do klasztoru do Polanicy Zdroju ul. Reymonta 1, a kto nie może niech gromadzi chętnych ludzi do modlitwy wokół siebie i niech się modli tam gdzie może – a jeśli będzie miał możliwość zrobić zdjęcie i przysłać je do nas na adres: [email protected] i podać miejsce modlitwy, to będzie super.

O. Zdzisław Świniarski SSCC