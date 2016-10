Maryja prosi ciebie: Módl się na różańcu!!!

reklama

Wybraliśmy kilka orędzi z Medjugorje, które są zaproszeniem do modlitwy różańcowej i mogą pomóc nam na naszej drodze duchowej:

Chciałabym, by świat modlił się […] i to jak najwięcej. By pościł surowo w środę i piątek, by odmówił każdego dnia chociażby różaniec (14 sierpnia 1984 roku).

Dopomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu moich planów. Módlcie się nadal, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie różaniec (27 września 1984 roku).

Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do od-mawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim Szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki. Wszyscy księża, odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas na modlitwę różańcową (25 czerwca 1985 roku).

Jest wielu, którzy kończą swoje modlitwy, zanim w nie wejdą. Kiedy mówię wam: módlcie się, módlcie się, nie rozumiejcie tego jedynie jako zwiększenie ilości. To, do czego chcę was doprowadzić, to głębokie pragnienie Boga, nieustanne pragnie-nie Boga. Wszystkie modlitwy poruszają mnie bardzo, zwłaszcza twój codzienny różaniec* (nie-datowane).

Dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw Szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wiecie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go (8 sierpnia 1985 roku).

Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą od-mawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale się nie modlicie. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiały różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się (12 czerwca 1986 roku).

Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie błaganiem o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę, i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę obroniły się Bożym błogosławieństwem pokoju. Bóg posłał Mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i po-zostanę z wami, dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi (25 stycznia 1991 roku).

