Maryja osobiście poprosiła, by nazywać Ją Królową Polski!

Moni 9.7.19 13:01

Koniec Kościoła ogłaszano w historii już kilkukrotnie. Potem, ci którzy go ogłaszali, usiłowali chronić się pod jego skrzydłami, lub, co powszechnie jest już wiadome, odwoływali swoją nienawiść do wiary chrześcijańskiej i prosili Boga o przebaczenie. A wielu życzyło sobie spocząć w ziemi tylko pod Krzyżem. W Polsce przykładów co niemiara. Inni na forum je wspomną.