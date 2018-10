Martyna Ochnik: Czy macie nas za idiotów?!

Szczególnie dobrym miejscem, by śledzić ten wylew opinii jest Twitter. Dla osób, które tam nie zaglądają – Twitter to taka piaskownica, gdzie bawią się politycy, dziennikarze (pod nazwiskami własnymi lub aliasami) i zależnie od potrzeby i koniunktury okładają się łopatkami po główkach lub zawierają mniej lub bardziej trwałe sojusze. Te harce nie mają najmniejszego znaczenia dla ludzi, którzy codziennie rano wstają i idą do pracy, ale harcownikom dają być może poczucie poczucie, że są komuś potrzebni. Czy rzeczywiście są?

Dziwię się tak na opak może dlatego, że nie przesiaduję na Twitterze ani nie chłonę wyników sondaży, tylko przyglądam się ludziom i zagaduję ich kiedy i gdzie się da. I tak, spędzając weekend w 3City, chodziłam ulicami, zaglądałam do knajpek, a do przemieszczania się korzystałam z Ubera. Przy okazji dowiedziałam się na przykład, że „Płażyńskiego nikt nie chce”, „Młody Wałęsa to nikt, tylko nazwisko”.

Moja teoria jest taka – wielu ludzi utraciło wiarę, że prawda i uczciwość w życiu publicznym to wartości, przed którymi muszą ustąpić wszelkie inne względy. Wytresowano nas w przekonaniu, że przysłowiowy pierwszy milion trzeba ukraść, że największe oszustwa pozostają bezkarne i że nic z tym zrobić się nie da, bo dziennikarze zamiast wywierać presję na władzę siedzą na Twitterze. Bo bezsilność ogarnia, kiedy widzi się, że po trzech latach „dobrej zmiany” żaden z autorów rozmaitych przekrętów nie poniósł odpowiedzialności, a na osłodę możemy śledzić seriale komisji do tego czy tamtego. Ogarnia wściekłość, że pozwala się hulać do woli wszelkim agenturom ubranym w sędziowską togę. Że kamiennym milczeniem przywalono zabójstwa polityczne, że wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej zamknięto pomnikiem. Że nie zrepolonizowano mediów, więc skazani jesteśmy albo na manipulacyjny kłamliwy przekaż mediów obcych albo na siermiężną propagandę telewizji państwowej. A stary skład PKW? Co to mówiąc najoględniej, „nie ogarnął” wyborów w 2014? A ja dodam od siebie – a co tam z serwerami liczącymi głosy? Nadal te same ruskie?