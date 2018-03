Marta Kaczyńska z klasą odpowiada na rewelacje mediów

Tabloidy i plotkarskie portale rozpisują się ostatnio na temat życia prywatnego bratanicy prezesa PiS, Marty Kaczyńskiej. Jak sugerował w poniedziałkowym wydaniu "Super Express" córka Śp.. Marii i Lecha Kaczyńskich spodziewa się trzeciego dziecka.

Jak wskazuje gazeta, ojcem dziecka jest znany trójmiejski biznesmen, Piotr Zieliński, a córka tragicznie zmarłej Pary Prezydenckiej ma stanąć z nim na ślubnym kobiercu jeszcze w tym roku.

Mnożą się spekulacje na temat ciąży i ślubu który ma być kościelny (pierwsze małżeństwo Marty Kaczyńskiej zostało uznane przez Kościół za nieważne) oraz... jednostronny. Kolejne media piszą o tym, czy bratanica Jarosława Kaczyńskiego ukrywa ciążowy brzuszek, czy też nie, czy ciąża będzie bliźniacza, czy ślub będzie jednostronny i co na to wszystko prezes. Portal Onet.pl tak się rozpędził w podawaniu rewelacji na temat życia prywatnego córki Śp. Pary Prezydenckiej, że... napisał, iż Marta Kaczyńska "była już dwukrotnie żonata", co- gdyby nie było zwykłą pomyłką- mogłoby sugerować, że PiS jest bardziej "europejskie i postępowe", niż komukolwiek by się wydawało :-)

Wszystkie te "uprzejme doniesienia" w zgrabny sposób podsumowała... sama zainteresowana.

"Bliźnięta, córka, ślub jednostronny, zaskoczenie, ukrywanie brzuszka... W tym informacyjnym chaosie jedno jest pewne:jesteśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy tym wszystkim, którzy nam gratulują i cieszą się razem z nami"- napisała Marta Kaczyńska na Facebooku. Profil córki Śp.. Marii i Lecha Kaczyńskich na tym portalu społecznościowym ma ponad 40,5 tys. obserwujących.

yenn/Facebook, Fronda.pl