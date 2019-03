Marszałek Terlecki jak Rambo? Zdjęcie podbija Internet!

Rambo? Chyba po butaprenie zamiast śniadania...

Macie niesamowity "dowcip". Monty Python może się schować.

A to na pewno jest papieros? Może taki specjalny "chiński" "magiczny"??



ps.

Przypominam dyskretnie że ten typ jest Wicemarszałkiem Sejmu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej!



A nie qwa żulem spod budy z browarami!

Nie było tam nikogo kto by go powstrzymał?! Bo nawet nie straszcie że sam jeździ....



